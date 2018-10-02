منصور بن زايد يشهد الحفل الختامي لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

المصدر: أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي أن الشباب العربي بطاقاتهم الإيجابية هم المحرك الأساسي لصناعة المستقبل وبناء غد أفضل لمجتمعاتنا ودولنا وبجهودهم يتحقق الازدهار في جميع المجالات وتتواصل مسيرة التطور نحو آفاق جديدة نستعيد بها أمجادنا وحضارتنا وتكون منطقتنا كما كانت على مر الزمن مصدرا للثقافة والعلوم المختلفة.

جاءت ذلك في تصريحات لسموه خلال الحفل الذي أقيم اليوم في منارة السعديات بأبوظبي في ختام فعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بدورته الثانية في أبوظبي و الذي نظمه مركز الشباب العربي على مدى 13 يوما وخرج سموه المشاركين المائة الذين مثلوا 18 دولة عربية إلى جانب شركاء البرنامج الاستراتيجيين.

وأضاف سموه إن الشباب العربي يستطيع صناعة أفضل إعلام لوطننا العربي نراهن على طموحاتهم وطاقاتهم وقدراتهم.. لقد أدركنا أهمية دورهم ولذا فقد كان التركيز على الاستثمار في تنمية معارفهم وإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادة في المستقبل وكان ذلك ولا يزال نهجا راسخا في دولتنا وأولوية رئيسية في توجيهات قيادتها الحكيمة في سعيها لتوفير الفرص لكافة الشباب العربي.

وقال سموه: "اليوم نحتفل بجيل من القادة و المؤثرين والرواد بقطاع الإعلام في المستقبل والذين نعول عليهم في توظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات وتسخيرها لنشر الإيجابية و التصدي للأفكار السلبية وخدمة التنمية في مجتمعاتهم ونقل صورة حضارية مشرقة عن واقعهم والمساهمة في تحفيز نظرائهم على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل مزدهر لمجتمعاتهم " مؤكدا أن برنامج "القيادات الاعلامية العربية الشابة" مبادرة تسعى لخدمة الشباب ومساعدتهم على تحقيق آمالهم في أن يقوموا بدور أكبر في مواصلة مسيرة تطور قطاع الإعلام.

حضر الحفل كل من وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منى المري، ومدير عام شركة أبوظبي للإعلام الدكتور علي بن تميم والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي - twofour54 مريم المهيري، بالاضافة إلى عدد من رواد الإعلام في العالم العربي بمن فيهم منى العريبي رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال الإنجليزية والإعلامي مصطفى الأغا والإعلامية نشوة الرويني.

من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي شما المزروعي إن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتوجيهاته الرشيدة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة كان له دور أساسي في رسم ملامحه وتطويره ليرقى إلى طموحات الشباب العربي التي لا سقف لها.. موضحة أن التقدم الذي يحققه البرنامج يقف وراءه مجهود كبيروتعاون استراتيجي بين عدد من الأطراف والمؤثرين المهتمين بمنح الشباب الفرص التي يستحقونها وعبرت عن شكرها لاستعدادهم لتقديم الوقت والموارد لتحقيق رؤية البرنامج.

و أكدت المكانة المهمة التي اكتسبها برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة منذ إطلاقه العام الماضي حيث تزايدت أعداد الطلبات التي تلقاها وعدد الجهات المشاركة فيه.

وقالت: "يعد برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة البرنامج الأضخم في المنطقة ولكن أهميته لا تعود فقط إلى حجم المشاركين فيه وعدد جلساته لكنها أهمية تتشكل أيضا من واقع سعيه لرفد القطاع الإعلامي بمهارات عربية شابة وقادة يعملون من أجل استدامة منظومة إعلامية متكاملة".

وأوضحت أن الشباب هم أكبر فئة مستهلكة للمعلومات عبر منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة وإن كان الحديث عن مستقبل الإعلام فالشباب هم الأولى بالمشاركة في عملية التطوير والتنمية المستدامة للقطاع.. وقالت إن للشباب دورا محوريا في بناء مستقبل مشرق لهم وللأجيال القادمة لذا كان من الضروري ضمان إمتلاكهم الخبرات اللازمة لقيادة المستقبل.. ونحن نتطلع لأن نشهد النجاحات التي سيحققها الشباب المتخرجون من البرنامج ونتمنى لهم كل الازدهار والتقدم الذي يستحقونه.

وعلى مدى اسبوعين شارك إعلاميو المستقبل في أكثر من 60 جلسة تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية قدمها 30 شريكا استراتيجيا للبرنامج من مؤسسات إعلامية وأكاديمية مرموقة.

وتضافرت جهود الشركاء لتقديم محتوى متنوع واستراتيجي للسنة الثانية على التوالي ليصبح عدد الجلسات المقدمة 120 جلسة و360 ساعة تدريبية منذ انطلاق البرنامج العام الماضي.

و تضمنت جلسات البرنامج مواضيع مختلفة ومتنوعة منها الإعلام متعدد الوسائط وأساليب التأثير الإيجابي على منصات التواصل الاجتماعي وتأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام وأدوات التواصل وأساسيات المناظرة والحوار الإعلامي وكيفية استخدام الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل القضايا الاجتماعية إلى جانب لقاءات حصرية مع أبرز المؤثرين والقيادات الإعلامية في الساحة العربية.

وأقيم البرنامج بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الإعلامية البارزة في المنطقة بما فيها المجلس الوطني للإعلام وهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي (twofour54) ومدينة دبي للإعلام وصحيفة ذا ناشيونال و مجلة فوربز وشركة إدلمان للعلاقات العامة ومجموعة حدث وشركة آبكو للعلاقات العامة وشركة هيكل ميديا ويوتيوب وفيسبوك وسنابشات وشركة بيراميديا للإعلام وقناة سي إن بي سي. بالإضافة إلى شركاء البرنامج السابقين: مؤسسة تومسون رويترز وقناة "سي إن إن" وبلومبيرغ وقناة العربية وسكاي نيوز عربية ومجموعة إم بي سي ومؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام والجامعة الأميركية في دبي وجامعة نيويورك أبوظبي وتويتر ويوتيرن وغوغل.

جدير بالذكر أن برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة هو أحد مكونات المبادرة الإعلامية للشباب العربي ويهدف إلى تطوير جيل متمكن من المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين الإعلاميين في الوطن العربي لبناء منظومة إعلامية متكاملة تضمن استمرارية تطور هذا المجال في المستقبل.