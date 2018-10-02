«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 341 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 341 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني، بقيمة 258 مليون درهم، ضمن 800 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنها أسبوعياً حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن قيادة الدولة حريصة على استقرار الأسرة المواطنة، من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفرادها، والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية، ويأتي هذا الحرص ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في تحقيق الاستقرار السكني، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين، من خلال الدعم السكني.

وأضاف أن الإعلان عن 800 قرار دعم سكني خلال الشهر الجاري يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، وانسجاماً مع توجيهات القيادة في الدولة، واهتمامها باستقرار وسعادة الأسرة المواطنة.