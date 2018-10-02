المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

وقوف

شكا مواطنون ومقيمون الوقوف المفاجئ لسائقي سيارات الأجرة على شارع الشيخ زايد في دبي، وذلك في أماكن غير مخصصة للوقوف، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل وإرباك حركة المرور، وفي الوقت نفسه يعرِّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مطالبين بضرورة اتخاذ عقوبات صارمة بحق كل سائق أجرة مخالف.

ازدحام

تعاني محطات بترول «أدنوك» في الشارقة ازدحاماً شديداً، منذ تفعيل الخدمة الذاتية، التي أصحبت تتطلب وقتاً أطول لإنهاء تعبئة السيارة من قِبَل السائقين، إذ يجهل معظمهم آلية التعبئة.

خدمة

استغرب مشترك في باقات «إي لايف» (eLife) من شركة اتصالات، لعدم قدرته على إضافة باقة (OSN) جديدة على باقة (OSN) المسجل فيها، وذلك بشكل فردي في المنزل عن طريق إدخال الرمز الخاص به، ما اضطره للاتصال بخدمة المتعاملين لتفعيل الخدمة، وتدخل فريق المساندة التقنية التي فعّلت الخدمة بعد مرور 24 ساعة.

أسماك

طالب مستهلكون بضرورة إلزام بائعي الأسماك بالكشف عن مصدرها، سواء كانت مزارع مائية أو من البحر، وذلك بسبب الغش الذي يتعرضون له من قبل تجار، وبيعهم منتجات المزارع باعتبارها من ثمار البحر.

إشادة

أشاد متسوقون بتوفير خدمة صف السيارات الجديدة، التي تم دمجها في مركز التسوق (مردف سيتي سنتر) في دبي، وذلك بالتزامن مع عملية التوسعة العامة التي قام بها المركز، الأمر الذي وفر الوقت والجهد للزوار.

رصيد

فوجئ مستخدمو البطاقات المدفوعة من «دو» (شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة)، تكرار استلامهم رسائل نصية تنص على وجود خلل في الشبكة مع كل عملية تعبئة رصيد جديدة، علماً بأن عملية إضافة الرصيد تتم بنجاح، مطالبين بضرورة النظر في هذا الموضوع المزعج للمستخدمين.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com