«زايد للإسكان» ينضم إلى «إسعاد» شرطة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع برنامج زايد للإسكان، بهدف تزويد موظفي البرنامج ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي برنامج زايد للإسكان إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزود شرطة دبي موظفي البرنامج ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية، لمنح موظفي البرنامج المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز دور الشراكة البناءة، في إطار إيجاد مبادرات ومشروعات مجتمعية خلاقة بين الطرفين، وتنص على قيام شرطة دبي بنشر المعرفة الشرطية، وتزويد البرنامج بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق أهدافها.

وتنص المذكرة على توفير برنامج زايد للإسكان خط الخدمة السريعة (VIP) لجميع حاملي بطاقة إسعاد، للاستفادة من الخدمة المقدمة لديه كتسريع طلب المساعدة السكنية، وطلبات تأجيل الأقساط الشهرية.

كما تنص على دعم البرنامج لشرطة دبي، للمشاركة في المناسبات الخاصة، والمعارض المتخصصة.