«كهرباء دبي» تشجع 5500 طالب على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم فريق التوعية والترشيد في هيئة كهرباء ومياه دبي 18 زيارة للمدارس ورياض الأطفال في دبي، استهدفت أكثر من 5500 طالب وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية، ضمن مشاركة الهيئة السنوية في مبادرة «مرحباً مدرستي» التي تنظمها منطقة دبي التعليمية في المدارس الحكومية في بداية العام الدراسي.

وتضمنت الزيارات تنظيم ورش عمل تفاعلية مع الطلاب لتذكيرهم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وتفادي الهدر والإسراف بأسلوب بسيط ومشوّق، إضافة إلى توزيع الهدايا على الطلاب وتشجيعهم على استقبال عامهم الدراسي بنشاط واهتمام ومثابرة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤية القيادة بالتنمية المستدامة، وضمن جهودنا الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، نعمل على إطلاق مبادرات وحملات توعوية بهدف ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجميع فئات المجتمع، في إطار تحقيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030».

من جهتها، قالت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة خولة المهيري: «تنظم الهيئة مئات المحاضرات التوعوية في القطاع التعليمي سنوياً بهدف تعريف النشء الجديد بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة، وتحرص الهيئة على المشاركة في مبادرة (مرحباً مدرستي)، حيث وجدنا في هذه المبادرة فرصة مثالية لترسيخ ثقافة الترشيد بين الطلاب وتعريفهم بمفهوم الاستدامة، وأفضل الممارسات لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المدرسة والمنزل، للحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة».