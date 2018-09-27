شرطة أبوظبي توزّع 40 كرسيَّ أطفال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وزّعت مديرية المرور والدوريات، في شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 40 كرسياً لجلوس الأطفال بالمركبات، على مستوى إمارة أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ضمن مبادرة «مقاعد الخير للأطفال»، التي أطلقتها شرطة أبوظبي، في إطار استراتيجية عام الخير 2017، وعام زايد 2018.

وأكد نائب مدير إدارة مرور أبوظبي، المقدم صلاح الحميري، أن المبادرة تندرج ضمن جهودها الهادفة لحماية الطفل وتوفير سلامته من المخاطر التي يتعرض لها داخل المركبة، ونشر الثقافة المرورية بضرورة وجود مقاعد مخصصة للأطفال داخل المركبة، وألّا تخلو أي مركبة مملوكة لأسرة منها، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية.