«طرق دبي» تعلن مزايا جديدة لـ «سهيل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن مزايا جديدة تمنح للمتعاملين عند التسجيل في التطبيق الذكي «سهيل»، وهي خاصية إدارة حساب «نول» الخاص بهم، وحجز مركبة «هلا» أو ليموزين، واستخدام مركبات التأجير الذكي عبر ekar وUdrive، وحجز مركبات أوبر وكريم للتنقل، وتخطيط الرحلات لحافلات عبر المدن، إضافة إلى توفير جميع المعلومات عن المواصلات العامة.

وأكد مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد الخياط، ضرورة التسجيل في تطبيق سهيل، للاستفادة من المزايا المتعددة التي يوفرها، لافتاً إلى أن تحميل التطبيق على الهواتف الذكية واستخدامه دون التسجيل يعيق تمتّعهم بالمزايا.

وأوضح أن عدد تحميل التطبيق «سهيل» وصل منذ إطلاقه في أكتوبر الماضي، إلى نحو 200 ألف تحميل، ما يعكس مدى الإقبال على التطبيق الذي يُعنى بمنظومة المواصلات العامة، إذ يمكن للمتعامل التعرف إلى تفاصيل الرحلات التي يرغب فيها المتعامل، من حيث المسارات الأفضل للوصول الى وجهته، والزمن المُستَغرق للرحلة، والكلفة المتوقعة بشأنها.

وأكد الخياط أن تطبيق «سهيل» تم تصميمه على الهواتف الذكية، لكي يلبي احتياجات مستخدمي المواصلات العامة ومركبات الأجرة، نظراً للإقبال المتزايد الذي تشهده دبي في مجال النقل والمواصلات العامة، وأن التطبيق يتسم بمزايا عدة تجسّد عدداً من الغايات الاستراتيجية للهيئة، مؤكداً أن إضافة المزايا الجديدة ستسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، وجودة الخدمات المقدمة إليهم.