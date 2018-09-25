مذكرة لتطوير مهارات الكوادر الطبية المواطنة في الإنعاش القلبي

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع المجلس الإماراتي للإنعاش، ومركز الخبرات التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، مذكرة تفاهم بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية المواطنة، خصوصاً المرأة، وتبادل الخبرات في المجالين التدريبي والعلمي في الإنعاش القلبي الرئوي، بمبادرة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين، والاستفادة من خبراتهما لتطوير مهارات الكوادر الوطنية من خلال دعم وتوفير التعليم والتدريب ومصادر التعلم الصحي بأعلى المعايير العالمية والحصول على اعتماد المجلس الأوروبي للإنعاش كمركز تدريبي وبحثي للكوادر الطبية في مهارات الإسعاف الطبي الأساسي والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، إضافة إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الطبية التخصصية في مجالات العمل التطوعي التخصصي والعطاء الإنساني، وتمكينها في خدمة المجتمع محلياً، والإنسانية عالمياً، من خلال المشاركة الفعالة في حملة زايد الإنسانية العالمية في مختلف دول العالم.

وتنص المذكرة على تبادل الخبرات والدعم بين المجلس الإماراتي للإنعاش وكلية فاطمة للعلوم الصحية لإتقان الأداء المهني في تقديم الرعاية الطبية، ما يجعل الكلية مركزاً معتمداً في التدريب من قبل المجلسين الإماراتي للإنعاش القلبي والأوروبي للإنعاش، بجانب توفير التدريب ومصادر التعلم الصحي، ودعم تقدم البحث العلمي في القطاع الصحي، بما يضمن التأهيل المستمر للكوادر الوطنية لمواكبة أفضل الممارسات الصحية والإدارية عالمياً للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية.

ويشمل نطاق عمل المذكرة إجراء دورات وفق المبادئ التوجيهية والقواعد والكتيبات، واستخدام المواد التعليمية المناسبة للمتعلمين والمدربين ودعم تطويرهم، فضلاً عن تبادل المعرفة ومواكبة أحدث التطورات في مجال البحوث والمبادئ التوجيهية، والتوصيات الدولية المتعلقة بعلم الإنعاش والممارسة السريرية والتعليم.

وتهدف إلى دعم توطين المواد التعليمية والمبادئ التوجيهية لتحسين المواءمة مع الاحتياجات الثقافية والتنظيمية في الدولة، وتقديم الدعم العلمي والتعليمي لصياغة إرشادات وتوجيهات إنعاش محلية، وتوفير الخبرة الفنية والتعليمية لتطوير برامج الإنعاش لطلبة كلية فاطمة للعلوم الصحية.