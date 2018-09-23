25 مبنى مهجوراً في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

شكلت بلدية الشارقة ضمن خططها للمحافظة على المظهر العام للإمارة لجنة مختصة من إدارة الهندسة والمباني ومهندسي القطاع لمعاينة المباني المهجورة في إمارة الشارقة، إذ تمكنت من معاينة 25 مبنى خلال شهر من بدء عمل اللجنة.

وقالت البلدية أنها قامت بعمل توصيات وإجراءات من شأنها المحافظة على الأرواح بعد إحصاء المباني المهجورة، إذ قامت بتقسيم المباني من حيث الخطورة إلى ثلاث فئات وعمل الإجراءات التي يمكن اتباعها ورفعها للمعنين في البلدية للتمكن من اتخاذ القرار المناسب بحقها.

وقد قررت البلدية هدم المباني التي لا يمكن عمل صيانة لها، وعمل صيانة للمباني المتوسطة التي لا تشكل خطورة على الأرواح.