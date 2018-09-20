أبوظبي «أكثر المدن أماناً» على مستوى العالم لعام 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، للعام الثاني على التوالي، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني «نومبيو»، الذي يستند في إصدار تقاريره إلى قاعدة بيانات ومعلومات هي الأضخم على مستوى العالم، يتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن، وتتضمن تفاصيل عن الحياة والمعيشة فيها.

وتفوقت العاصمة أبوظبي على 300 مدينة حول العالم، من بينها طوكيو وبازل وميونيخ وفيينا، حيث ارتفع مؤشر الأمان لديها من 86.46 نقطة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 88.26 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف سعيد غباش، إن الأمان أحد أهم المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار المدن للزيارة أو للإقامة والعمل، منوهاً بما حققته أبوظبي من معدلات متفوقة لتتربع على قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي.

وأضاف أنّ «أبوظبي تمتلك سمعة عالمية المستوى، بأنها المدينة الأكثر أماناً وأمناً، فهي خالية من الجرائم، ما يؤكد الجهود المستمرة التي تبذلها لترسيخ مكانتها وجهة مفضلة عالمياً، ورائدة، تتمتع بمعايير أمان دولية راقية، تضاهي بها أعرق المدن الكبرى حول العالم».

ويرصد مؤشر «نومبيو» بيانات حول 338 مدينة عالمية، ثم يصدر تقريره عن مستويات الأمان في المدن.

300

مدينة حول العالم تفوقت عليها العاصمة أبوظبي، من بينها طوكيو وبازل وميونيخ وفيينا.