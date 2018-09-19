اختتام أعمال ملتقى «الإمارات للشباب» في الظفرة

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

اختتمت مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، بنجاح، فعاليات ملتقى مؤسسة الإمارات للشباب الذي نظمته المؤسسة في منطقة الظفرة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات. وشهد المُلتقى الذي عُقد تحت شعار «إرشاد وتمكين قادة المستقبل»، مشاركة نحو 1000 شاب وشابة من جميع أنحاء منطقة الظفرة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية وقادة الأعمال الذين اجتمعوا تلبية للموضوع الرئيس للقمة «إرشاد وتمكين قادة المُستقبل». وجذب المُلتقى الذي أُقيم للمرة الأولى بمنطقة الظفرة عدداً كبيراً من الشباب، ليُصبح بذلك أكبر تجمع شبابي في منطقة الظفرة.