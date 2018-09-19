انعقاد المؤتمر الدولي للتنظيم الصحي أكتوبر المقبل

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أعلنت هيئة الصحة في دبي انطلاق المؤتمر الـ13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي 2018، الذي يعد الحدث الأكبر عالمياً في شؤون التنظيم الصحي، ويتم عقده للمرة الأولى خارج نطاق أميركا الشمالية وأستراليا وقارة أوروبا، وتستضيفه الإمارات في دبي، تحت شعار «تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية».

وكشفت الهيئة أن المؤتمر سيتناول أربعة محاور رئيسة هي نماذج التنظيم المبتكرة، والممارسات الآمنة والجودة، والكوادر المهنية الصحية، والتعليم الطبي.

وقال مدير عام الهيئة حميد محمد القطامي، إن المؤتمر يجسّد توجهات ورؤى دبي واستراتيجيتها، المتصلة بالإبداع والابتكار والبحوث والعلوم المتقدمة، مؤكداً أن الهيئة تأخذ زمام المبادرة، لتحقيق السبق في شتى المجالات المتصلة بالقطاع الصحي، إضافة إلى حرصها على تنظيم واستضافة المؤتمرات والمنتديات العالمية المتخصصة، لتعميم الاستفادة من عملية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر 52 جلسة علمية، وخمس محاضرات، وسبع ورش عمل، بحضور 66 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، إلى جانب نخبة من العلماء والأكاديميين المنتسبين لأعرق الجامعات العالمية، كما سيناقش 117 ورقة علمية وبحثية.