«الإمارات للدراسات» يناقش دور الإعلام في تمكين أصحاب الهمم

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة، أمس، ندوة علمية تحت عنوان «أصحاب الهمم في الإعلام»، شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بأصحاب الهمم.

وأكد مدير عام المركز، الدكتور جمال سند السويدي، أهمية مناقشة واحدة من القضايا المجتمعية المهمة، وهي كيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا أصحاب الهمم، ومدى نجاحها في إبراز هذه القضايا، ونشر الوعي المجتمعي بها.

وأشار إلى أن أصحاب الهمم يحظون بكل رعاية واهتمام من قِبل قيادة الدولة، في إطار حرصها على نقل هذه الشريحة المجتمعية من دائرة الاعتماد على الآخرين، إلى مرحلة التمكين والمشاركة.

وأكد أن المركز يولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، وينظر إليهم باعتبارهم طاقات كامنة، ينبغي العمل على إدماجهم في المجتمع بشكل فاعل، ولأجل هذا بادر بإصدار مجلة جديدة تحمل اسم «أصحاب الهمم»، تسلّط الضوء على قضاياهم، وتبرز إنجازاتهم.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية، الشيخ ماجد بن سعود المعلا، الأولوية الكبيرة التي توليها القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لأصحاب الهمم، حيث شرعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تدعم السياسة الوطنية، لتمكين أصحاب الهمم من القيام بمهامهم في شتى المجالات، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان حقوقهم، وتوفير الخدمات التي تتناسب مع قدراتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع كجزء من النسيج الاجتماعي، ووضع البرامج المحفزة لهم، وإنشاء مراكز ومؤسسات الرعاية والتدريب، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وبرامج التأهيل والدعم، وتسهيل طرق الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.

وتناولت الندوة محورين رئيسين: الأول تحت عنوان «الإعلام وقضايا أصحاب الهمم»، تحدث فيه المدير العام لشركة أبوظبي للإعلام، الدكتور علي بن تميم، عن الجهود التي بذلتها الدولة لرعاية أصحاب الهمم. وتحدث في المحور الثاني، تحت عنوان «تمكين أصحاب الهمم»، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، عبدالله الحميدان.

دعم مسيرة التنمية

نوّه رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية، الشيخ ماجد بن سعود المعلا، بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق مسمى «أصحاب الهمم»، وبجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في رعاية أصحاب الهمم، ودعم مبادراتهم ونشاطاتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية، ودعم المؤسسات الخيرية والخاصة بهم.