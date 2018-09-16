النائب العام للدولة يستقبل وفدا من الهيئة الدولية للأمم المتحدة لمراقبة المخدرات

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل النائب العام للدولة بمكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي وفدا من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابع للأمم المتحدة برئاسة البروفيسور وي هاو النائب الثاني لرئيس مجلس الهيئة بحضور رئيس نيابة مكافحة المخدرات الاتحادية المستشار طارق النقبي يرافقهم نائب مدير مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبد الرحمن محمد العويس والعقيد صالح عبد الرحمن المطوع من وزارة الداخلية.

واطلع الوفد خلال اللقاء على الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة في التزامها بتطبيق معاهدات الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ضمن النظام القانوني الدولي، واستعراض الإطار التشريعي لمكافحة المخدرات والتعديلات التي طرأت عليه بما يتفق والمتطلبات والاتفاقيات الدولية، ومدى التزام الدولة باتخاذ تدابير لتعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج المتعاطين وإعادة إدماجهم في المجتمع كبديل عن العقوبات.

وأعرب وفد الهيئة الدولية عن الارتياح للتقدم الذي أحرزته الدولة في اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية في تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات.