"ديوا" توفر "الشاحن الأخضر" لرواد أندية خور دبي والإمارات للجولف واليخوت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنشاء محطتي شحن عامتين للسيارات الكهربائية في "نادي خور دبي للجولف واليخوت"، و"نادي الإمارات للجولف" في إطار مبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وسعياً لتسريع عملية التحول نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون.

وتولت الهيئة تركيب محطتين تستطيع كل منهما شحن سيارتين في آنٍ معاً. كما تخطط الهيئة لزيادة عدد محطات الشحن من 100 إلى 200 محطة خلال عام 2018 في مواقع واردة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي. وتقدم حالياً حافزاً لعملاء مبادرة "الشاحن الأخضر" من خلال تمكينهم من شحن سياراتهم الكهربائية مجاناً وعبر محطاتها العامة حصرياً لغاية 31 ديسمبر 2019.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "مبادرة الشاحن الأخضر" لمحطات شحن السيارات الكهربائية في سياق دعم مبادرة دبي الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً وتعزيز مفهوم التنقل الأخضر. وتساهم المبادرة بفعالية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى جعل دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومترابطة ومستدامة بمواردها وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة. وبالتالي، تساعد المبادرات الذكية للهيئة على رسم ملامح مستقبل أكثر ذكاء لجميع سكان دبي".

وأضاف: "تساهم هيئة كهرباء ومياه دبي بكفاءة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. لذا تسعى من خلال مبادرة "الشاحن الأخضر" إلى تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل المستدامة للمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل الذي يُعتبر ثاني أكبر مساهم في انبعاثات الغاز الدفيئة في دبي".

ويمكن للأعضاء والزوار الوافدين إلى "نادي خور دبي للجولف واليخوت" و"نادي الإمارات للجولف" اليوم الاستفادة من المحطات التي يمكن الوصول إليها بسهولة وترك سياراتهم لتتزود بالشحن أثناء الاستمتاع بجولة جولف في الملعب الحائز على جوائز مرموقة أو تناول الطعام في أحد المطاعم المميزة. وتوفر محطة الشاحن العامة (المزودة بمنفذ مزدوج) الشحن الكامل في غضون ساعتين إلى أربع ساعات تبعاً لنوع السيارة وسعة البطارية.

وقال الرئيس التنفيذي في "دبي جولف"، كريستوفر ماي: "لا تزال الاستدامة والممارسات البيئية تمثل أحد محاور التركيز الرئيسية في "نادي خور دبي للجولف واليخوت"، و"نادي الإمارات للجولف" اللذين يحملان اعتماد مؤسسة ’جي إي أو‘. ويبذل كل منهما جهوداً دؤوبة لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة. ويمثل إنشاء محطات "الشاحن الأخضر" لشحن السيارات الكهربائية الخطوة التالية نحو التزامنا المستمر بمستقبل مستدام".