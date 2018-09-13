«طرق دبي» تطلق «التجديد التلقائي» لمركبات الأفراد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إطلاق خدمة «التجديد التلقائي» لمركبات الأفراد، بعد أن شملت في مرحلة سابقة مركبات الشركات، وذلك في إطار خطة التحوّل الإلكتروني، التي تنتهجها الهيئة في كل خدماتها، مواكبة لمبادرة «المدينة الذكية»، التي أطلقتها حكومة دبي.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، جمال السادة، إن خدمة «التجديد التلقائي» تأتي في إطار خطة التحوّل الإلكتروني، التي تسعى المؤسسة إلى تنفيذها في خدماتها كافة، موضحاً أن الخدمة متوافرة لمركبات الأفراد والشركات على موقع الهيئة www.rta.ae، وتتطلب الاستفادة من الخدمة أن يمتلك المتعامل حساباً في المحفظة الإلكترونية، وهي عبارة عن خدمة مجانية لاستيفاء رسوم المعاملات التي تقدم للمتعاملين.

وأضاف: «يفتح المتعامل حساباً بالهيئة عن طريق الاشتراك في خدمة المحفظة الإلكترونية، والتسجيل في موقع (نول) www.nol.ae وتعبئة البيانات المطلوبة، وربط الخدمة مع خدمات الترخيص، ثم تغذية الحساب بالرصيد، من خلال البطاقة الإلكترونية لسداد رسوم الخدمات»، مؤكداً أن خدمة «التجديد التلقائي» تستهدف إسعاد المتعاملين بتسهيل الإجراءات، والحدّ من الازدحام في المراكز.

ويمكن الدخول إلى خدمة «التجديد التلقائي» عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، واختيار «خدمات الترخيص»، ثم يختار الاشتراك في «التجديد التلقائي»، وبإمكان المتعامل تحديد أرقام المركبات التي يريد تجديدها تلقائياً، ويمكنه التجديد خلال 90 يوماً قبل تاريخ انتهاء الترخيص، وكذلك تحديد قيمة الحد الأعلى المسموح به لسداد المخالفات باستخدام المحفظة الإلكترونية، ثم التأكيد على صحة البريد الإلكتروني، واختيار طريقة توصيل بطاقة ملكية المركبة الجديدة، وتعبئة البيانات المطلوبة، والتأكيد على الاشتراك بالخدمة، حيث ستصل المتعامل رسالة نصية قصيرة تؤكد اشتراكه بالخدمة.

والمتعامل يمكنه استخدام خدمة «التجديد التلقائي» على أن يتم التجديد تلقائياً لاحقاً كلما حلّ موعد تجديد المركبة، وسيتلقى إشعاراً يفيد بأن المركبة قيد التجديد، فضلاً عن دفع الرسوم المقررة عن طريق المحفظة الإلكترونية، بعدها يمكن للمتعامل استلام الملكية عن طريق شركة الشحن المتعاقدة مع الهيئة، أو عن طريق أحد مراكز إسعاد المتعاملين، في حال تطلب الأمر استبدال اللوحات، كما تم عمل فيديو لإدراجه في قنوات التواصل الاجتماعي، وتوزيع مطويات في مراكز الخدمة تشرح طريقة الاشتراك في الخدمة.