«الهوية والجنسية» تدعو المجتمع إلى تشجيع المخالفين على تعديل أوضاعهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، علي محمد الشامسي، أن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» تقدّم فرصاً وتسهيلات غير مسبوقة، داعياً كلّ مواطن ومقيم إلى مساندة الهيئة في سعيها إلى تحقيق الهدف الأساسي للمبادرة، وهو «إمارات بلا مخالفين»، من خلال الإسهام في شرح أهدافها والتعريف بها، وإقناع أي مخالف يعرفونه بالمبادرة من أجل تعديل وضعه، أو الإبلاغ عنه فوراً وعدم التستر عليه، ما يسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن المجتمعي، والقضاء على هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية.

جاء ذلك خلال تفقّد مركز الشهامة لاستقبال المخالفين الذي أنشأته الهيئة في إطار مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، بهدف منح الفرصة للأشخاص الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم، أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت عليهم.

واطّلع الشامسي، خلال الزيارة، على التجهيزات التي يتضمنها المركز، والآليات المتبعة في تنظيم عملية استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة ووفق أفضل المعايير العالمية، وتابع جانباً من إجراءات تعديل أوضاع بعض المخالفين، وكذلك إجراءات منح أذونات المغادرة للراغبين منهم في العودة إلى بلدانهم.

ووجّه الشامسي القائمين على المركز وكل المراكز المعنية بالمبادرة، على مستوى الدولة، بالحرص على توضيح كل المميزات والفرص التي تتضمنها المبادرة للمراجعين، ليسهموا في تشجيع كل من يتردد أو تحدّثه نفسه بعدم التقدّم للاستفادة منها على المسارعة إلى اقتناص هذه الفرصة، وزيارة أحد مراكز الهيئة والاطلاع على ما تتضمنه من تسهيلات غير مسبوقة، سواء من ناحية الإعفاء التام من كل الغرامات المالية التي ترتبت على المخالفين نتيجة إقامتهم في الدولة بشكل غير شرعي، وكذلك من العقوبات القانونية الأخرى التي كانت تتضمن الحبس والإبعاد والحرمان من العودة إلى الدولة، فضلاً عن تمكين الراغبين منهم ممّن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية، وأولئك الراغبين في المغادرة إلى بلدانهم من السفر دون ختم الحرمان، والعودة ثانية إلى الدولة فور حصولهم على تأشيرة جديدة. واستمع إلى شرح، خلال الزيارة، قدّمه المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، العميد سعيد راكان الراشدي، حول نظام سوق العمل الافتراضي الذي تمّ إطلاقه بالتعاون بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل في ما بينهم، وإبرام عقود العمل والتوظيف بإشراف الوزارة، والذي تمنح الهيئة لكل من يقوم بالتسجيل فيه إقامة معفاة من شرط توافر الكفيل لمدة ستة أشهر يمكنه خلالها البحث عن عمل جديد.

وحثّ أفراد الفئات المستفيدة على السعي في أسرع وقت ممكن إلى اغتنام المبادرة قبل انتهاء المهلة المقررة لها في 31 أكتوبر المقبل، ليخرجوا من تحت طائلة الغرامات التي قد تصل في كثير من الأحيان إلى مبالغ لا طاقة للمخالف على تحمّلها، وكذلك ليتمكنوا من الاستفادة من كل الخدمات والامتيازات التي توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، محذّراً من أنّ تفويت الفرصة سيجعل من المخالف هدفاً أساسياً لحملات التفتيش والمتابعة التي ستُطلقها الهيئة فور انتهاء المهلة المحددة.

علي محمد الشامسي:

«ندعو كلّ مواطن

ومقيم إلى

مساندة الهيئة

لتحقيق هدف

المبادرة (إمارات

بلا مخالفين)».