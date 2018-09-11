المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«شاهد»

شكا عملاء مشتركون في خدمة «شاهد بلس»، المملوكة لمجموعة «MBC» الإعلامية، عدم تمكنهم من إلغاء الاشتراك في الخدمة، حيث لا توجد أي وسيلة لإلغاء الاشتراك، كما لا توجد قنوات للاتصال بخدمة العملاء أو لإرسال إيميل عبر صفحة «اتصل بنا»، وقال العملاء إنه ليس من المنطق أن يستمروا في الدفع لخدمة لا يستفيدون منها منذ شهور.

إيجارات

شكا مستأجرون تمسك مكاتب عقارية في عجمان بالقيم الإيجارية القديمة عند تجديد عقودهم، على الرغم من انخفاض أسعار الإيجارات في الإمارة، بالتزامن مع دخول بنايات جديدة للسوق.

حافلات

يشكو ذوو طلاب في مدرسة الشويفات بالشارقة، طول الفترة التي تستغرقها الحافلة في توصيل التلاميذ إلى بيوتهم، سواء صباحاً أو بعد انتهاء الدوام الدراسي، داعين إلى زيادة عدد الباصات.

عمل

لاحظ قارئ في الآونة الأخيرة ازدياداً في أعداد صفحات على موقع «فيس بوك»، تتضمن مطالبات شبه يومية من شباب من جاليات مختلفة يبحثون عن عمل في الدولة، مشيراً إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات كسوق عمل جاذبة.

أمانة

أشاد قارئ بمهنية وحرفية إدارة الخدمات التجارية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث قام المشرف بحل مشكلة أحد العملاء المتعاقدين في خدمة الأيدي الأمينة، بإيصال عائلته بطريقة أثارت إعجابه.

مراقبة

طالب ذوو طلاب في مدارس بدبي هيئة المعرفة بالتدخل لمراقبة أسعار الزي المدرسي، الذي تبيعه مدارس خاصة للطلاب، نظراً إلى ارتفاع ثمنه ورداءة جودته.

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