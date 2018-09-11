عصف ذهني لتحديث معايير منظومة التميز الحكومي

المصدر: أبوظبي ــ وام

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جلسة عصف ذهني في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لتحديث معايير منظومة التميز الحكومي، وذلك بمشاركة 70 موظفاً يمثلون 32 جهة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي.

وتأتي الجلسة ضمن برنامج تبادل الخبرات الحكومية الذي ينظمه مكتب برنامج أبوظبي للتميز، وتهدف إلى تحديث معايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، عبر الاطلاع على مقاييس ومؤشرات الأداء التابعة لها، والتعرف إلى الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة. واطلع المشاركون في الجلسة على التقارير الدورية المنشورة من قبل الجهات، وأدوار ومسؤوليات الجهات المركزية، حيث سيسهم ذلك في تعزيز الوعي بأهمية تحديث المعايير وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، وتسخير الأساليب الحديثة والمبتكرة، لضمان الخروج بمقترحات تتماشى مع الأهداف الحكومية في هذا المجال.

وأكد مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن جلسة العصف الذهني الأولى تأتي تأكيداً لأهمية التحديث والتطوير المستمر على معايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، للمواءمة مع الاحتياجات الحكومية وتوجيهات القيادة، واستكمالاً للجهود السابقة في تبادل الخبرات الحكومية، حيث يعد تحديث معايير الجائزة باكورة الموضوعات التي تناقشها جلسات العصف الذهني. وأضاف أن الجلسة تأتي في إطار سعي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لنشر ثقافة التميز المؤسسي، عبر طرح موضوعات تتناول التميز الحكومي بأشكاله كافة، ومناقشة تلك الموضوعات وفق منهجيات تدعم تحقيق نتائج ملموسة في أداء الجهات، والتي تعد نواة التميز الحكومي ومصدر استدامته.

ويعتبر برنامج تبادل الخبرات الحكومية منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والخدمات ومشاركتها ما بين الجهات الحكومية. ولفت المكتب إلى أنه يعتزم تنظيم جلسات وورش عمل خلال الفترة المقبلة لمناقشة مختلف معايير الجائزة.