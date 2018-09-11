«الداخلية» تدشّن «علّمني زايد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دشّن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، بالتعاون مع اللجنة العليا لمبادرات «عام زايد» في الوزارة، مبادرة «علّمني زايد»، في مقر كلية الشرطة.

وتأتي مبادرة «علّمني زايد» بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعام زايد، احتفاءً بالقائد المؤسس، وإبراز القيم النبيلة السامية التي تحلّى بها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وورثها لشعبه من بعده جيلاً بعد جيل، والقيم التي عُرف بها، رحمه الله، والمليئة بالحكمة والاحترام والعزيمة والإرادة والوفاء والانتماء للوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غالٍ، ودور المغفور له في بناء الدولة، وإنجازاته المحلية والعالمية.

ودوّن مدير عام كلية الشرطة، العميد وليد سالم الشامسي، عبارات تؤكد على القيم والمبادئ التي اكتسبها أفراد المجتمع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وحضر التدشين مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط والمدنيين والعنصر النسائي، والطلبة المرشحون في كلية الشرطة.

يذكر أن مبادرة «علّمني زايد» هي عبارة عن كتاب إلكتروني لتدوين أبرز العِبَر والمبادئ التي اكتسبها أفراد المجتمع من المغفور له الشيخ زايد، وسيتم تمريرها على كل القيادات العامة للشرطة بالدولة.