تصنيف إماراتي جديد لمهن القطاع الخاص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من اليوم، تطبيق تصنيف مستحدث لمهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، بشكل تجريبي على المنشآت المسجلة في أم القيوين تمهيداً لتطبيقه على مستوى الدولة لاحقاً.

جاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، في شأن «قائمة المهن المستحدثة على أنظمة الوزارة»، إذ ألغي بموجبه التصنيف المهني المعمول به منذ عام 1988، الذي يتضمن نحو 3000 مهنة.

ويضم «التصنيف المهني الإماراتي» 725 نوعاً من المهن المستحدثة في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي، إن التصنيف الجديد يأتي في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها الجديد المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها. وأضاف أن التصنيف من شأنه دعم الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق. وأشار السويدي إلى أنه تم من خلال التصنيف الجديد تحديث أسماء المهن المعمول بها في التصنيف السابق واختصارها، إلى جانب وضع الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها. وقال إنه تم تحديد المهن القابلة للتوطين واستشراف مهن المستقبل في الوقت ذاته، وهو الأمر الذي يسهل على أصحاب العمل استقطاب الموارد البشرية الوطنية والكفاءات والخبرات من خارج الدولة لشغل الوظائف المطلوبة في القطاع الخاص.

وأوضح أن المهن المستحدثة جاءت بعد دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبلها بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، انطلاقاً من الحرص على أن يلبي التصنيف الجديد متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.

ويضم التصنيف الجديد تسعة مستويات مهنية: يشمل المستوى الأول 83 مهنة للمديرين، والثاني 183 مهنة للاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، والثالث 114 مهنة للفنيين والمعاونين المهنيين، والرابع 37 مهنة لموظفي الدعم المكتبي، والخامس 63 مهنة لعمال الخدمات والمبيعات، والسادس 16 مهنة للعمال الماهرين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك، والسابع 111 مهنة لعمال الحرف والصناعات ذات الصلة، والثامن يضم 63 مهنة لمشغلي الآلات والمعدات، والتاسع 55 مهنة للوظائف البسيطة.

5 مستويات مهارية

وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.