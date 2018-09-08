«نور» تستهدف الوقاية من أمراض العيون

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، تنفيذ حملتها الطبية (نور لفحص العيون)، مستهدفة موظفي الإدارات العامة ومراكز الشرطة كافة، مقدمة فحصاً مجانياً للموظفين حول مرض المياه الزرقاء «الغلوكوما»، وتتضمن فعاليات الحملة تقديم معلومات ونصائح مفيدة حول الوقاية من أمراض العيون وطرق علاجها.

وقال اختصاصي العيون رئيس العيادات في المركز الصحي لشرطة دبي، النقيب الدكتور خالد الخياط، إن الحملة مستمرة حتى نهاية العام، لتغطي كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الإمارة، موضحاً وصولها إلى مركز شرطة جبل علي، لافتاً إلى أن الحملة تمكنت من فحص أكثر من 1000 موظف منذ إطلاقها في الربع الأول من العام الجاري حتى الآن.

وأضاف: «تأتي الحملة ضمن المبادرات، التي يطلقها المركز بالتزامن مع (عام زايد)، وتعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أسس وطناً راسخاً متحد الأركان قوامه الإنسان، ونحن بدورنا نسير على خطاه».

وتابع الخياط أن الحملة تأتي أيضاً ضمن سلسلة البرامج والحملات الطبية والتوعوية، التي ينفذها المركز تجاه منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض التي تصيب العيون، والتوعية بها.