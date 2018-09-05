شرطة رأس الخيمة تطبق نظاماً ذكياً لتحليل وجوه المطلوبين والمركبات المخالفة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أمس مشروع المدينة الذكية الذي يعتمد على تقنية المراقبة الرقمية للأمن التكنولوجي من خلال كشف وتحليل وجوه لأشخاص المطلوبين وأرقام المركبات الغير مرخصة والمنتهية التراخيص، لغرض تعزيز الأمن في رأس الخيمة والحد من وقوع الجرائم، إذ سيتم ربط نظام حماية القائم في الإمارة بمشروع المدينة الذكية ليتجاوز عدد كاميرات المراقبة في طرقات والمحال التجارية والبنوك والمصارف والمؤسسات في الإمارة أكثر من 125 ألف كاميرا مراقبة.

جاء ذلك خلال توقيع القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، عقد شراكة استراتيجي للاستثمار التكنولوجي الأمني، مع مدير شركة (جي 4 اس) للحلول الأمنية التقنية، جرانت ماك أرثر، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بهدف تعزيز الشراكة وتمكين قدرات الشرطة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد أو المجتمع وخلق منظومة أمنية متكاملة تعمل على تحقيق رؤية وزارة الداخلية في مجال الأمن والسلامة.



وأوضح القائد العام خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى القيادة العامة برأس الخيمة، أن مشروع المدينة الذكية، جاء في إطار الاستثمار في مجال الأمن التكنولوجي الرقمي ليواكب التطورات المستقبلية في الساحة العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الأمن الرقمي ويدعم الترابط والتكامل الذكي للمدن الذكية.

وأوضح أنه سيتم بداية من العام المقبل ربط نظام حماية بمشروع المدينة الذكية رفع مستوى الأمن في الإمارة، إذ يوجد بلغت نسبة الشعور بالأمن والأمان في الإمارة العام الماضي 99.7% وحققت أفضل جهة في المجال الأمني على مستوى وزارة الداخلية، وتعد من المدن الأكثر أمناً على المستوى العالمي ومكان مميز للعيش والإقامة والعمل.

وذكر أن المشروع سيعزز الشعور بالأمن والأمان في الإمارة من خلال الحد من وقوع الجريمة وكشفها والتقليل من وفيات الحوادث المرورية وسرعة زمن الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.