هزاع بن زايد: المنصوري والنيادي من «عيال زايد»

المصدر: أبوظبي ـــ وام

نوّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإعلان دولة الإمارات، أمس، اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع علي عبدان خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي، بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، وذلك من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية.

المنصوري والنيادي يتفوقان على 4000 مرشح تقدموا للاختبارات.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: «هزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي، شابان مميزان من عيال زايد اختيرا ليكونا ممثلي الإمارات في رحلتنا إلى الفضاء، مبروك اختيارهما لهذه المهمة الوطنية الكبيرة، راجين لهما كل التوفيق والسداد، وأن يكونا مصدر إلهام لأقرانهما الشباب في ساحات التميز والإبداع».