كهرباء الشارقة توفر أكثر من 200 ماكينة لأنظمة الدفع الإلكتروني

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

وفرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة العديد من منافذ الدفع الالكتروني من خلال التطبيقات الذكية والموقع الالكتروني، إذ يوجد حاليا أكثر من 200 ماكينة دفع يتم تشغيلها من قبل اتصالات وماكس بوكس ويمكن استخدامها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد هذه الماكينات في مراكز التسوق والمواقع العامة ومحطات الوقود وغيرها.

بالاضافة إلى ذلك فإن كل مكاتب البريد وصرافة الإمارات وصرافة الانصاري واستمارات تقبل المدفوعات النقدية لتسديد فواتير الهيئة بمكاتبها في جميع أنحاء الإمارات العربية، كما أن البنوك الرئيسية تقدم خدمات دفع فوايتر لعملائها عبر حساباتهم المصرفية ويتم ذلك عن طريق قنوات مختلفة مثل الموقع الالكتروني ونظام الرد الصوتي الآلي وماكينات الصرف الآلي وعن طريق التطبيقات الذكية.

جاء ذلك على هامش بحث رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم، مع وفد من بنك المشرق برئاسة نائب الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة البنكية للتعاون والاستثمار بالبنك أحمد عبدالعال، تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وإمكانية تركيب أجهزة في مراكز خدمة المشتركين لتقديم حلول مبتكرة، لتعزيز رؤية الهيئة واستراتيجيتها التي تهدف للتحول الذكي والتيسير على المشتركين وتقديم أفضل الخدمات لهم .

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تحرص على تلبية احتياجات المشتركين من خلال استقصاء رضاهم الذين يجرونه مباشرة في مراكز خدمة المشتركين أو من خلال ملاحظاتهم التي ترد عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، أوعن طريق التطبيق الذكي، مشيراً إلى أن جهود الهيئة ومبادراتها تهدف لتحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية.

وأوضح أن الهيئة تحرص باستمرار على تلبية احتياجات ومتطلبات المشتركين لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية وأفضلها، حيث يُوفر طرح الخدمات الإلكترونية إمكانية إنجاز المعاملات في أي مكان وزمان والاستفادة من المميزات الأخرى لإتمام المعاملات بالطريقة الأسرع والأكثر ملائمة وبأمانٍ تام .

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون والشراكة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة ما بين الهيئة وبنك المشرق فيما يتصل بمشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات ، والتعاون في تحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات ، وتبني أفضل المبادرات وتوفير حلول ذكية ومتطورة لتلبية مختلف رغبات وتطلعات المشتركين ، من منطلق دورها كمؤسسة مستدامة على مستوى عالمي .

كما استعرض الدكتور المهندس راشد الليم خلال اللقاء المشروعات والخطط المستقبلية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة والفرص المتاحة للتعاون والشراكة مع بنك المشرق في مشروعات استكمال وتطوير البنية التحتية لدعم مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة والجهود التي تبذلها الهيئة في إطار سعيها الدؤوب والمستمر نحو التميز وتقديم الخدمات بمواصفات عالمية، والسعي الدائم لتقديم كل ما هو مبتكر وحديث من الخدمات والاعتماد على الإدارة والحلول الذكية لخدمة المشتركين.