3169 ذبيحة بمسالخ الظفرة خلال أيام العيد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت مسالخ مدن منطقة الظفرة ذبح 3169 من الأغنام والماعز والجمال والبقر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مستوى مدن المنطقة، بواقع 1072 ذبيحة في مدينة زايد، و396 ذبيحة في مدينة السلع، و565 ذبيحة في مدينة المرفأ، و356 ذبيحة في مدينة ليوا، و159 ذبيحة في مدينة دلما، و621 ذبيحة في مدينة غياثي.

وقدمت مسالخ بلدية منطقة الظفرة خدماتها صباحاً ومساءً لتلبية رغبات الجمهور، نسبة لزيادة عمليات الذبح، منذ يوم وقفة عرفة، حتى اليوم الثالث للعيد. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تقديم أفضل الخدمات للسكان، من خلال تجهيز المسالخ، وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة، والاهتمام بصحة وسلامة عمليات الذبح بالمسالخ، حفاظاً على صحة المستهلكين.