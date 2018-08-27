«هيئة الطرق» اعتمدت خطة إحلال وحدات إنارة الطرق التقليدية بنوع LED

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها حققت وفراً كهربائياً بلغ 12.6 غيغاواط/‏‏ ساعة خلال العام الماضي 2017، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بإجمالي 5430 طناً، الأمر الذي يواكب الهدف الاستراتيجي للهيئة بالعمل على إيجاد بيئة مستدامة من خلال ترشيد الطاقة.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، المهندسة ميثاء بن عدي، أنه تم اعتماد خطة تطبيق عمليات إحلال وحدات إنارة الطرق التقليدية HID بأخرى من نوع LED، بعد النجاح الذي حققته مؤسسة المرور والطرق في تحقيق وفر كهربائي يفوق 50%، من خلال المشروعات التجريبية لإحلال إنارة الطرق الحالية بأخرى من نوع LED في مناطق عدة بإمارة دبي.

وأكدت التزام الهيئة بتحقيق رؤية حكومة دبي في التنمية المستدامة بوضع خطط واضحة لترشيد الطاقة، وأن مبادرة تطبيق عمليات إحلال وحدات إنارة الطرق تأتي ضمن مبادرات المؤسسة لترشيد الطاقة، ومنها عمليات الإطفاء الجزئي في المناطق السكنية، وتعديل ساعات العمل لإنارة الطرق، مع الأخذ في الحسبان متطلبات الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق.

وأضافت بن عدي أن من المتوقع ازدياد الوفر الكهربائي خلال 2018 ليصل إلى نحو 22 غيغاواط/‏‏ ساعة، أي بمعدل يقارب 100% من الوفر المحقق خلال عام 2017، مشيرة إلى أهمية نشر الممارسات البيئية الإيجابية، ما يؤدي إلى إحداث تغير ملموس على المستوى البيئي والاقتصادي والمجتمعي.