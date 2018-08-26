وفاة مواطن غرقاً ونجاة شقيقه في الفجيرة

المصدر: سلامة الكتبي - الفجيرة

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 21 عاماً، غرقاً في بحر الفجيرة، أمس، فيما نجا شقيقه 16 عاماً، الذي كان يسبح معه، وتم نقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة الفجيرة بلاغاً في الساعة 1:30 دقيقة ظهر أمس، يفيد بتعرض شابين مواطنين للغرق في مياه بحر كورنيش الفجيرة، فانتقلت فرق الإنقاذ والدوريات المختصة إلى مكان الحادث، وتمكنت بالتنسيق مع حرس السواحل من انتشال جثة أحدهما، الذي كان قد فارق الحياة، فيما نجا شقيقه الأصغر من الموت، وتم نقله إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

وحذرت شرطة الفجيرة الجمهور من ارتياد البحر في الأحوال الجوية السيئة.