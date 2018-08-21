حاكم ام القيوين يوجه بمساعدة متضرري فيضانات كيرلا

المصدر: ام القيوين - وام

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية بسرعة المبادرة والمساهمة في إغاثة متضرري فيضانات ولاية كيرلا بالهند استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لاغاثة الاف الاسر بالولاية.وفي هذا الاطار تبرعت المؤسسة بمبلغ مليون درهم .

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس الامناء ان المؤسسة بناء على توجيهات واهتمام صاحب السمو حاكم ام القيوين تحرص على المشاركة فى كل الحملات والمبادرات التى توجه بتنفيذها القيادة الرشيدة للدولة لدعم الشعوب فى محنها .

وأوضح مدير عام المؤسسة راشد حمد الحمر، ان مثل تلك المبادرات تعكس الإيمان الكبير بدور الإمارات الإنساني والثقة التي يوليها أبناؤها بكافة جهودهاالإنسانية، وقال انه سيتم ايصال المبلغ للمتضررين في ولاية كيرلا بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آلمكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية .