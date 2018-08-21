سلطان القاسمي يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: الشارقة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم ، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر عقب أداء صلاة العيد لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الاسلامية العزيزة على قلوب المسلمين.

وأعرب جموع المهنئين لسموه عن أطيب تهانيهم وتبريكاتهم بعيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالبركة والرفعة والازدهار.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، و رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية وكبار ضباط الشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة يتقدمهم قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، والهيئات العلمية والثقافية ووفد الجامعة القاسمية يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور رشاد سالم، وشيوخ القبائل وجموع المواطنين والمقيمين.

حضر الاستقبالات الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير أئمة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في حكومة الشارقة.