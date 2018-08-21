حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان صباح اليوم جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

فقد تقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين ومن رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان الذين حضروا للسلام على سموهما وتهنئتهما بعيد الأضحى المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات من القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، وكبار الضباط وصف الضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالقيادة العامة.

وتقبل سموهما التهاني من مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان العميد عبد العزيز علي الشامسي والضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات مع كبار رجالات الدولة وجموع المواطنين ونخبة من فعاليات المجتمع المدني والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية الذين حضروا للسلام على سموهما وتهنئتهما بهذه المناسبة المباركة.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين .. داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان ومدير مكتب الحاكم طارق بن غليطه، ومدير عام التشريفات والضيافة يوسف النعيمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.