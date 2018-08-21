خليفة يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى

المصدر: إمارات الدولة ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب سموه في تغريدة نشرها على موقع «تويتر»: «يقف الحجاج بعرفة.. وتتوحد معهم قلوب المسلمين من أنحاء العالم كافة، لتشهد على وحدتنا جميعاً، تاريخياً وحضارياً ودينياً، ونحتفل جميعاً بعيد الأضحى المبارك، لنؤكد هذه الوحدة. أعاده الله على شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركة، وكل عام وأنتم وأهليكم بكل خير».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، ويبقيه ذخراً للوطن وراعياً لمسيرته المباركة، وينعم على وطننا بمزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها، بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه سموه التهنئة إلى أبناء الإمارات الأوفياء، أبطال قواتنا المسلحة في ميادين الحق والواجب والإنسانية، داعياً الله، عزّ وجلّ، أن يسدد خطاهم، وينصرهم، ويحفظهم سالمين، وأن يرحم شهداءنا الأبرار الذين سطّروا أروع الصور والنماذج المشرّفة في حب الوطن والتضحية.

كما هنأ كل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة؛ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعربوا سموهم عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة السعيدة، داعين المولى، عزّ وجلّ، أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما هنأوا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث أصحاب السمو برقيات تهنئة بالمناسبة إلى عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم، وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.

كما هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.

وهنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.

كما هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.