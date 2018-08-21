شرطة أبوظبي تدعو إلى التفاعل مع «عيدنا أمن وأمان»

المصدر: أبوظبي ــ وام

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى التفاعل مع حملة «عيدنا أمن وأمان»، من خلال الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، والإرشادات المختلفة التي تحرص الشرطة والجهات المعنية في إمارة أبوظبي على تعريفهم بها عبر وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفادياً لوقوع الحوادث بمختلف أنواعها، على نحو يعزز السلامة العامة .

ودعا قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بشروط السلامة العامة بقيادة المركبات بأمان، والحد من الازدحام المروري عند المساجد أثناء صلاة العيد، وعند المسالخ، وأية مواقع أخرى، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة من خلال قنوات الاتصال المتعددة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات أنها أعدت خطة تركز على تكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية، والأماكن السياحية والحدائق، لسهيل انسيابية الحركة المرورية.