المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لعبة

لاحظ قارئ أن ابنه الطفل، الذي لا يتعدى العاشرة من عمره، يجلس بالساعات أمام لعبة «فورتنايت»، مؤكداً أنه عجز عن السيطرة عليه، مطالباً بحظرها من الجهات المعنية.

خدمات

طالب قراء شركات القطاع الخاص الكبيرة بتحسين خدماتها المقدمة للمتعاملين، أسوة بالقطاع الحكومي، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى الانتظار فترات تصل إلى 30 دقيقة ريثما يتم الرد عليهم هاتفياً، مع عدم وجود طريقة أخرى لإنجاز المعاملة أو الاستفسار عن سؤال محدد.

رسوم

طالب متعاملون بإعادة النظر في قيمة الرسوم التي تفرضها شركات الاتصالات، والفترة الزمنية التي تشترطها مقابل إنهاء عقود باقات الإنترنت المنزلي، مشيرين إلى أنهم يلزمون بالموافقة على عقود تمتد لسنتين للاستفادة من بعض الباقات.

صيانة

اشتكى متعاملون من الكلفة الباهظة التي تفرضها الوكالات لصيانة المركبات، مقارنة بالخدمات التي تقدمها الورش الخاصة، مشيرين إلى أنهم ملزمون بالصيانة في الوكالة بموجب شروط العقد، مطالبين بمراقبة أسعارها المرتفعة.

إيجارات

اشتكى مستأجرون من ارتفاع قيمة الإيجارات في بعض مواقع دبي لشقق «استوديو»، التي لا تتعدى مساحتها 400 قدم مربعة، إذ تبلغ 60 ألف درهم سنوياً، وذلك رغم أنها لا تمتلك أي مميزات خارقة، سواء من ناحية المطل أو التشطيبات أو الخدمات المتوافرة في المبنى.

مدارس

اشتكى أولياء أمور من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة بصورة كبيرة، مطالبين بسياسة تسعير واضحة لهذه المدارس، فضلاً عن أن العديد منها يتقاضى جزءاً كبيراً من الرسوم مقدماً.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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