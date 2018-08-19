"مركز كيرلا الثقافي الإسلامي في دبي" يدعم متضرري فيضانات كيرلا بـ 4 ملايين درهم

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أطلق مركز ولاية كيرلا الثقافي الإسلامي في دبي الذي يعتبر أكبر مؤسسة هندية مغتربة مسجلة في إطار هيئة تنمية المجتمع في دبي، أنشطة إغاثة واسعة لإغاثة المنكوبين من الفيضانات في ولاية كيرلا جنوب الهند.

وقال رئيس المركز أنور نها لـ "الامارات اليوم" إن المركز أطلق المبادرة فور وقوع الفيضانات وتضرر سكان ولاية كيرلا من الأحوال الجوية التي ضربت ولايتهم، وتابع أن المبادرة لاقت استجابة وسعة من أعضاء المجتمع المحلي السخي ومن الوافدين وطلاب المقيمين في دبي لمساعدة المتضررين من الفيضانات في كيرلا.

وأوضح أن المركز جمع 40 طنا من المواد الأساسية غير الغذائية وتشمل أسرة القابلة للطي والحقائب والحقائب المدرسية والأحذية والبطانيات والملابس والدفاتر ومصابيح الطوارئ وأضواء الشعلة وأجهزة الطهي.

وأضاف أنه تم جميع 20 طنا من البضائع ذات القيمة، كما تم إرسال أربعة ملايين درهم إلى ولاية كيرلا وتوزيعها على 20 ألف مستفيد في 14 مقاطعة دمرتها الفيضانات، ولفت إلى أن مركز دبي التجاري العالمي تدخل في هذه الأزمات الإنسانية المستوحاة من رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ولفت إلى أن تعاطف وتضامن مركز دبي التجاري مع الأزمة الإنسانية أظهر روح العطف المثالية دائماً لمساعدة ضحايا الفيضانات في كيرلا التي تستحق التقليد من قبل قادة العالم الآخرين