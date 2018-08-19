«تعاونية الاتحاد» تغيث متضرري كيرلا بـ «طرود أبناء زايد الخير»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلق موظفو تعاونية الاتحاد، مبادرة «طرود أبناء زايد الخير» لإغاثة متضرري ولاية كيرلا الهندية بشكل عاجل، وذلك استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل لجنة وطنية عاجلة لإغاثة المتضررين في الولاية.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية، سهيل البستكي، إن «مجموعة من موظفي تعاونية الاتحاد جهزوا طروداً تحتوي على مواد غذائية أساسية وغير غذائية، ومستلزمات للأطفال»، مشيراً إلى أن «موظفي (التعاونية) حريصون على الاستجابة لتوجيهات القيادة بشكل مباشر وفوري، إيماناً منهم بأن العمل التطوعي، وإغاثة المنكوبين من شيم ديننا الحنيف التي تربوا عليها، وغرسها الآباء المؤسسون، ونمتها القيادة».

وأضاف أنه «تم تسليم الطرود الإغاثية لشركة شحن صباح أمس، لإيصالها إلى المتضررين في أسرع وقت ممكن».