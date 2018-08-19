الفلاحي: زايد أول من وضع منهجاً واضحاً للعمل الإنساني

المصدر: أبوظبي ـ وام

دعا الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، إلى تكثيف الدعم والمساعدة الإنسانية لأولئك الذين اضطرتهم الحروب والكوارث الطبيعية إلى اللجوء والتشرد، وحُرموا من حق العيش والحياة.

وقال في تصريح له، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول من وضع منهجاً واضحاً للعمل التنموي والإنساني، ما عزز مكانة الإمارات في المحافل الدولية مانحاً رئيساً. وأوضح أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بذل جهوداً حثيثة من أجل نصرة القضايا الإنسانية، وكان سبّاقاً في مد يد العون لكل من هو محتاج لها على وجه الأرض.

وشدّد على أن القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ساروا على نهج القائد المؤسِّس واقتفوا أثره.