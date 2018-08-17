أوقات دوام مراكز "الهوية والجنسية" خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنّ مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة ضمن إدارتي الجنسيّة وشؤون الأجانب والمنافذ ستقدّم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الأحد الموافق 19 أغسطس إلى الخميس 23 من الشهر ذاته، حيث ستستقبل المتعاملين وأفراد الجمهور من الساعة 9 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، في حين ستغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت.

ونوهت الهيئة إلى أن المراكز التي أنشأتها على مستوى الدولة لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين بالاستفادة من مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك "، ستغلق أبوابها طيلة أيام إجازة العيد، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 أغسطس وستستأنف استقبال المخالفين اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 26 من أغسطس الجاري.

كما أعلنت الهيئة إغلاق كافة مراكزها لسعادة المتعاملين التي تقدّم خدماتها المتعلقة ببطاقة الهوية طيلة أيام عطلة العيد، وستعود إلى العمل بساعات دوامها المعتاد اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 26 أغسطس، مشيرة إلى أنه بإمكان متعامليها الراغبين بالتقدّم لخدماتها المتعلقة بالتسجيل في نظام السجلّ السكاني وإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو استبدالها، التقدم من خلال القنوات الأخرى وفي مقدّمتها الاستمارة الإلكترونيّة (استمارتي) التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، وكذلك من خلال تطبيقها الذكيّ للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، لافتة إلى أنّ مركز الاتصال التابع لها سيواصل تقديم خدماته والردّ على أسئلة المتعاملين واستقبال ملاحظاتهم على مدار الساعة من خلال الرقم (600530003).

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة علي محمد بن حمّاد الشامسي أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود.

وأعرب باسم أسرة الهيئة عن خالص التهاني للقيادة الحكيمة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً وهي تنعم بالخير والرفعة والمزيد من الازدهار والإنجازات التي تحقق السعادة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.