شرطة أبوظبي تودع بعثتها الرسمية للحج

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ودّعت شرطة أبوظبي بعثتها الرسمية للحج بمطار أبوظبي الدولي لدى مغادرتها إلى الأراضي المقدسة، وتضم البعثة 170 حاجاً يتقدمهم رئيس البعثة الرسمية، المستشار حمد عديل الشامسي.

وكان في الوداع مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن، وإدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وقسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات واللجنة الدائمة للحج والعمرة ودورية السعادة.

وأفاد رئيس قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه، المقدم محمد علي الدرمكي، بأن مبادرة توديع الحجاج بالورود وبروشورات التوعية والإرشادات بالمناسك تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالعنصر البشري وإسعاد المنتسبين، ضمن مساعيها المستمرة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن من بين أعضاء البعثة عدد من كبار الضباط والمتقاعدين.

• شرطة أبوظبي حريصة على الاهتمام بالعنصر البشري وإسعاد منتسبيها.