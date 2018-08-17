«الخارجية» تحدد 10 إرشادات لتأدية حج آمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الحجاج المواطنين المغادرين إلى الأراضي المقدسة إلى الالتزام بـ10 نصائح وإرشادات، لتأدية مناسك الحج براحة وأمان، مؤكدة حرصها على سلامة حجاج الدولة ورعايتهم. وأكدت أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» على الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي «mofauae»، للتمكن من تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الدولة.

ونبهت إلى عدم التوجه إلى الأراضي المقدسة إلا من خلال حملات الحج المعتمدة لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الدولة، والتأكد من إبرام عقود حج مع الحملة، وعدم السفر إلى الأراضي المقدسة دون التخطيط المسبق، والحصول على التصاريح الخاصة بالحج من الحملة المعتمدة للدخول إلى المشاعر المقدسة، ومراجعة أقرب مركز صحي في الدولة لأخذ التطعيمات الخاصة بالحج، ومراعاة عدم استخدام السيارات الخاصة في مناسك الحج، والالتزام بمواعيد الوصول المحددة وقوانين الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والحرص على وجود برنامج التأمين الصحي للحالات الطبية الطارئة أثناء السفر مثل برنامج «مسافر».

ونصحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين بضرورة التواصل مع بعثة الحج الرسمية في الأراضي المقدسة أو القنصلية العامة للدولة في جدة أو إدارة العمليات بوزارة الخارجية في حال التعرض لأي حالة طارئة.

أرقام التواصل

بعثة الحج الرسمية في مكة المكرمة

96626515436+

9662653187+

القنصلية العامة للدولة في جدة

96625506622+

96625505252+

إدارة العمليات في «الخارجية»

97122222000+

971600599991+