حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 46 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: الفجيرة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 46 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم قائد عام شرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الطيبة.. معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلا للاستقامة وبداية لحياة جديدة.