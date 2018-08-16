حملة توعوية ورقابية في مسالخ أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن إطلاقه حملة توعوية ورقابية على مسالخ إمارة أبوظبي، تمتد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية قبل وخلال وبعد عملية الذبح، انطلاقاً من دوره الرقابي والتزامه بضمان غذاء آمن وسليم للمجتمع وتعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات.

وناقش الجهاز خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس، في مقره الرئيس ضمن الحملة مع أقسام المسالخ ببلديات كل من أبوظبي والعين والظفرة، الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ومدى جاهزية المسالخ والشركات المشغلة لها لتطبيق الاشتراطات الصحية والأمن الحيوي، وسبل تسهيل وتذليل صعوبات الازدحام بسبب الإقبال الكبير من قبل الجمهور الذي تشهده المسالخ خلال هذه الفترة من العام.

كما قام الجهاز بطباعة وتوزيع نشرات توعية في كل مناطق إمارة أبوظبي لشرح مخاطر الذبح في الشوارع والبيوت، وفوائد الذبح في المسالخ حيث يتوافر الإشراف البيطري والصحي على الذبائح ويقل التلوث وتتم السيطرة والإبعاد للحيوانات المريضة، وبيان نوع وأوصاف المواشي المتوافرة بالدولة كما تمت الإشارة فيها بضرورة الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان وطرق الذبح الصحيحة والشرعية، لتفعيل التواصل مع الجمهور بفوائد الذبح في المسالخ وعدم التعاقد مع القصابين المتجولين غير القانونيين لما يشكلونه من خطر على الصحة العامة وسلامة المستهلك.