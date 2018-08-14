بلدية أبوظبي تستبدل 4096 لوحة تحديد السرعة على الطرق

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودوريات المرور، مشروع استبدال لوحات تحديد السرعات على الطرق في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي والضواحي في يوم واحد فقط، بالتزامن مع قرار إلغاء هامش السرعات على طرقات أبوظبي الذي أصبح سارياً أول من أمس.

وقال رئيس مجموعة فرق تطوير البنية التحتية في البلدية، المهندس أحمد محفوظ باعبيد، إن البلدية استطاعت استبدال 4096 لوحة مرورية لتحديد السرعات وفقاً للقانون الجديد في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي وجميع الضواحي، مشيراً إلى أن الأعمال لم تستغرق إلا يوماً واحداً، حيث انطلق 18 فريقاً من البلدية، كل فريق يضم أربعة فنيين بمجموع يبلغ 72 فنياً، بالإضافة إلى المشرفين والمهندسين الذين تابعوا تنفيذ هذا المشروع، وأنجزوا المهمة صباح الـ13 من أغسطس.

وأوضح أن جميع اللوحات المرورية الخاصة بتحديد السرعات ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصات بلدية أبوظبي وضواحيها جديدة، وتحمل السرعات المنصوص عليها وفقاً للقانون المروري الأخير الصادر بشأن إلغاء هامش السرعات.