مواعيد مسالخ أبوظبي خلال عيد الأضحى المبارك

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنهت دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي كافة الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ التابعة إليها لاستقبال الجمهور وتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستستقبل المسالخ الجمهور من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء أول أيام العيد، ومن السادسة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء بقية أيام العيد.

كما ستقيم البلدية صلاة العيد في مساجد المسالخ تسهيلاً على الجمهور الكريم، وسيتم استلام الأضاحي من أصحابها الموجودين في المسلخ قبل صلاة العيد، ويتم ذبحها عند انتهاء الصلاة مباشرة، بهدف التخفيف من الازدحام، حيث نجحت هذه التجربة في الأعوام السابقة.

ونظمت البلدية محاضرة توعوية لجميع العاملين في المسالخ متضمنة شرحاً مفصلاً لخطة العيد، والارتقاء بخدمة الجمهور وتلبية الطلب المتزايد على المسالخ خلال العيد.

وأشارت البلدية إلى أن مسلخ أبوظبي الآلي تم تخصيصه لاستقبال ذبائح جمعية الهلال الأحمر الإماراتية والخاصة بمشروع الأضاحي لعام2018، وكذلك ذبائح الأضاحي ذات التسجيل المسبق، والطلب من خلال تطبيق (ذبيحتي)، وقد وفرت البلدية لهذا الأمر3 أطباء بيطريين، و55 قصابا، كما رفعت البلدية من جاهزية جميع المعدات وخطوط الذبح والتكييف و البرادات لتقديم الخدمات المميزة خلال فترة العيد.

وفي مسلخ أبوظبي للجمهور تتوقع البلدية استقبال 2500 أضحية في اليوم الأول، وسيتم العمل بصالتي الذبح رقم 1 و2 خلال العيد، ويشرف على تقديم الخدمات في هاتين الصالتين 8 أطباء بيطريين، و4 مراقبين، و150 قصاباً، منوهة أن ذبح الأبقار يبدأ من أول أيام العيد بعد الساعة 12:00 ظهراً.

وتنوه البلدية أنها خلال عيد الأضحى ستقوم بإيقاف خدمة التقطيع الخاص (فقط يسمح بالتقطيع 8 قطع للضأن والماعز) في أول يومي العيد، وتعتذر البلدية من الجمهور الكريم عن تسليم الكرش والمصران والرؤوس أيضاً.

وعلى صعيد الاستعدادات المسبقة لاستقبال العيد أكدت البلدية أنها أجرت كافة أعمال الصيانة الدورية للمعدات والتكييف ومصادر المياه والتحقق من جاهزية المسلخ، كما وفرت 30 عامل نظافة وتأكدت من جاهزية مواد ومعدات التنظيف، واشتملت الاستعدادات كذلك على تركيب خيم لتظليل أماكن انتظار المضحين لتسليم أضاحيهم للذبح وتجهيزها بالمراوح المناسبة، وتوفير حواجز حديدية لتحديد مسارات المضحين لتسليم أضاحيهم للذبح، حيث سيكون هنالك 3 مسارات:) مسار صالة رقم 1 ومسار صالة رقم 2 ومسار مخصص للنساء.

أما بشأن مسلخ الوثبة الآلي فتتوقع البلدية أن يستقبل المسلخ 1000 أضحية في اليوم الأول من الجمهور، ويقوم على خدمة الجمهور 4 أطباء بيطريين و40 قصاباً، أما ذبح وتجهيز الأبقار والجمال فيبدأ من أول أيام العيد بعد الساعة 12.00 ظهراً، وأوضحت البلدية أن مسلخ الوثبة جاهز لتقديم خدمات تجهيز الذبائح والتي تشمل الجمال والأبقار والأغنام والماعز.

ويتوقع مسلخ بني ياس استقبال 3000 أضحية في اليوم الأول من الجمهور، وقد تم تجهيز صالتي الذبح رقم 1 و2 خلال العيد، وتكليف 8 أطباء بيطريين و200 قصاب، ويقدم المسلخ خدمات تجهيز الأبقار والضأن والماعز أما تجهيز الجمال ففي مسلخ الوثبة فقط.

ومن جانبه يتوقع مسلخ الشهامة استقبال 1500 أضحية في اليوم الأول، وسيقدم الخدمة في هذا المسلخ 4 أطباء بيطريين، و50 قصاباً وسيقدم المسلخ خدمات ذبح الأبقار والأغنام والماعز فقط.

وعلى صعيد الخدمات الجديدة التي ستقدمها مسالخ بلدية مدينة أبوظبي لهذا العام فقد أوضحت البلدية أنه تم اطلاق تطبيق (ذبيحتي) عبر الهواتف الذكية من قبل شركة الواحة للمواشي) الشريك الاستراتيجي ( لاستقبال طلبات الأضاحي مسبقاً خدمة للمضحين، وتخفيفاً من عناء الحضور إلى المسالخ، كما أجازت البلدية لأصحاب المزارع والعزب بيع حيواناتهم داخل سوق المواشي بمنطقة الميناء – أبوظبي بعد إثبات ملكية المزرعة على أن تكون المواشي المعروضة من النوع المحلي وبعد إخضاعها للفحص البيطري ورشها ضد الطفيليات الخارجية وذلك لزيادة الأنواع المعروضة في السوق وتشجيعاً لمزارع الإنتاج المحلي لتنمية الثروة الحيوانية والمساهمة في منظومة الأمن الحيوي.