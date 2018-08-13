600 مظلة انتظار حافلات مكيفة في أبوظبي خلال عامين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت دائرة النقل في إمارة أبوظبي عن إنجاز مشروع تطوير مظلات انتظار حافلات النقل العام في الإمارة، الذي يشمل تطوير 600 مظلة، منها 400 مظلة في مدينة أبوظبي وضواحيها ومنطقة الظفرة، و200 مظلة في مدينة العين وضواحيها، خلال العامين المقبلين.

وأكد مركز النقل المتكامل أنه سيتم ترسية عقد مشروع تطوير المظلات الخاصة بمدينة العين بحلول نهاية العام الجاري للتنفيذ على مدى 18 شهراً، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها دائرة النقل بإمارة أبوظبي لإرساء نظام نقل متكامل ومستدام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات العامة، بما يعزز تجربة المتعاملين في استخدام تلك الحافلات.

وقال مستشار رئيس دائرة النقل رئيس فريق النقل بالحافلات والباصات المائية، المهندس أحمد عتيق المزروعي، أمس، خلال جولة ميدانية إعلامية على محطات الحافلات في مدينة أبوظبي، استعرض خلالها أبرز التحديات والخطط المستهدفة للفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020، إن «مشروع التطوير يجسد تطلعات القيادة لإرساء بنية تحتية متطورة في قطاع النقل وبيئة معيشية مستدامة في إمارة أبوظبي مدعومة بخدمات نوعية تصبّ في خدمة الوطن والمجتمع وتثري تجربة الجمهور».

وأضاف أن «المشروع يشمل في عام 2018، إنجاز 100 مظلة في أبوظبي وضواحيها بكُلفة إجمالية تُقدر بنحو 35 مليون درهم، علماً بأنه قد تم تركيب 23 مظلة منها حتى الآن، فضلاً عن وجود 130 مظلة مكيفة نفذت في السابق». وأوضح أن المشروع يواكب الطلب المتزايد من سكان الإمارة على استخدام حافلات النقل العام نظراً لمساراتها المتنوعة والمتكاملة والخدمات المريحة والمتطورة التي توفرها بين مختلف النقاط والمناطق بما فيها تجمعات قطاع الأعمال ومراكز التسوق والفنادق والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وغيرها من الجهات الخدمية والمناطق الحيوية الأخرى.

وأوضح أن مركز النقل المتكامل نجح في تصميم أكبر محطة انتظار مظللة ومكيفة في العالم، بطول 16 متراً لتسع 80 شخصاً، بحسب المعيار الأوروبي الذي يشير إلى إمكانية وقوف خمسة أشخاص في المتر الواحد، فيما يجرى العمل على إنجازها مقابل محطة الباصات الرئيسة في شارع المرور، وتستقبل في الساعة الواحدة 45 حافلة.

وأشار إلى أن الدائرة تركب 20 مظلة من بين 100 مظلة في أبوظبي، مصنوعة من حاويات شحن البضائع المستعملة، وقد تم اختيار هذه الحاويات نظراً لقدرتها الاستيعابية الكبيرة وسرعة تركيبها خصوصاً في ضواحي المدينة التي تشهد طلباً مرتفعاً من المتعاملين، كما تتميز هذه الحاويات بكُلفتها التنافسية التي لا تزيد على 100 ألف درهم.

ونوه المزروعي بأن مظلات الانتظار الجديدة التي تصمم من الحاويات تسهم في تقليل الكُلفة بنسبة 40%، علماً أن كلفة تركيب وتشغيل بعض المظلات المكيفة تصل إلى مليون درهم.

أكبر محطة انتظار مظللة ومكيفة في العالم سيبلغ طولها 16 متراً وتتسع 80 شخصاً.