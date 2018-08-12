تخصيص منطقة لتخليص إجراءات سفر الحجاج في مطار الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

قال مدير هيئة مطار الشارقة الدولي الشيخ فيصل بن سعود القاسمي خلال مداخلة له في برنامج الخط المباشر إن مطار الشارقة يشهد نسبة إشغال عالية من المسافرين، حيث تم تخصيص منطقة خاصة لتخليص إجراءات سفر الحجاج لضمان راحتهم.

وتابع أن المطار يقوم عبر الفرق التي تم تخصيصها وتوفيرها داخل المطار بالتأكد من صحة وسلامة الحجاج، مشيرا إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية قامت بتعيين واعظ في المطار ليشرح للحجاج ما يجب معرفته قبل أدائهم مناسك الحج.

وبين أن المطار يقدم خدمة خاصة لنقل أمتعة الحجاج بشكل مجاني ، وذلك من منطقة وقوف المركبات خارج المطار وحتى تسليمها لمضيفي الطيران.

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