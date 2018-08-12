اتهام خادمة بسرقة 10 آلاف درهم ومصوغات من مخدومتها

المصدر: محمد الرفاعي ـــ الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، في قضية متهمة فيها خادمة (إثيوبية)، بسرقة أموال ومصوغات ذهبية من مخدومتها، والهرب من المنزل.

وحسب أوراق القضية، فإن المتهمة تمكنت من سرقة 10 آلاف درهم ومصوغات بـ4000 درهم من منزل مخدومتها، وفرت هاربة، وعندما اكتشفت المجني عليها السرقة، أبلغت الشرطة التي تمكنت من الوصول إلى المتهمة وضبطها، وبتفتيشها عثر بحوزتها على سلسلة ذهبية تعود لصاحبة المنزل، فتمت إحالتها إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة، التي واجهت المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، فأنكرتها جميعها، وقالت إنها حصلت على السلسلة برضا صاحبة المنزل، كمكافأة لها.

وأجّلت المحكمة القضية لتاريخ الثاني من سبتمبر المقبل، لإعلان المجني عليها بموعد الجلسة، واستدعائها لسماع أقوالها، ومواجهتها بالمتهمة.