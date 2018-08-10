أحوال الطقس في الدولة اليومين المقبلين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا ومغبرا بوجه عام، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر تمتد الى بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للأتربة والغبار خاصة مع وجود السحب، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

وتوقع المركز أن يكون الطقس في اليومين المقبلين حارا ومغبرا بوجه عام، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للأتربة والغبار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية الشمالية، وقد يتشكل الضباب / الضباب الخفيف، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.