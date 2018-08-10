سفارة الدولة بسيؤول تشارك في «جيمولبو» للتبادل الثقافي

المصدر: سيؤول - وام

شاركت سفارة دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية في معرض جيمولبو للتبادل الثفافي في القرن الـ21 بمدينة انتشون الكورية، والذي يستمر طوال شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار «عام زايد».

وزار القائم بالأعمال بالإنابة المستشار راشد الشامسي، والسكرتير الثاني مهرة الظنحاني، المعرض، أول من أمس، والتقيا بالقائمين على المعرض، الذين أعربوا عن خالص الشكر والامتنان للدعم الذي قدمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سيؤول للمعرض. وقدمت السفارة كل المعروضات الثقافية والتراثية والتقليدية من ملابس تقليدية ومواد حرفية، وكتب تناولت تاريخ تأسيس دولة الإمارات وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصور لأهم المعالم السياحية للدولة، بالإضافة الى مجموعة من الفيديوهات التي تروج للسياحة في دولة الإمارات، وتظهر التقدم الحضاري الذي تتميز به الدولة.

وأعرب وفد السفارة للقائمين على المعرض عن أمله بأن تأخذ الجوانب الثقافية حيزاً أكبر في مشروعات التعاون الكبيرة التي تجمع البلدين الصديقين.

ويستقطب المعرض أكثر من 200 زائر يومياً، لاسيما أن دولة الإمارات تقيم معرضها في شهر أغسطس، وهو موسم العطل والإجازات الصيفية في جمهورية كوريا، وعليه تنظم العديد من العائلات والمعسكرات الصيفية المدرسية رحلاتها للمعرض خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع.

وتلقى وفد السفارة بعض الاستفسارات من زوار المعرض عن الأماكن السياحية للدولة والمعالم البارزة، إضافة إلى استفساراتهم عن كيفية استخدام المعروضات التراثية وأسمائها، مثمنين مشاركة السفارة في المعرض، والتي أسهمت في إنجاح معرض جيمولبو للتبادل الثقافي بين الدول.

المعرض يستقطب 200 زائر يومياً.