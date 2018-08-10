مختبر دبي المركزي: مسوح سنوية للتأكد من جودة المياه الجوفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة مختبر دبي المركزي، المهندس أمين أحمد، بأن مشروع مسح آبار المياه الجوفية في دبي، يعد أحد المشروعات المرتبطة بخطة دبي الاستراتيجية، إذ يهدف إلى حماية المياه الجوفية والمحافظة عليها من التلوث والاستنزاف، والعمل على استدامتها كمخزون استراتيجي لمياه الشرب في أوقات الطوارئ والأزمات. وأضاف، في بيان صحافي أمس، أن المشروع يأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية لخطة دبي الاستراتيجية 2021، وأهداف خطة البلدية الخاصة بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، حيث يقوم قسم مختبرات الأغذية والبيئة، ممثلاً بشعبة مختبرات البيئة بإدارة مختبر دبي المركزي، بمجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية بإمارة دبي، متضمنة مشاركته في العديد من البرامج والمشروعات.

وذكرت مدير قسم مختبرات الأغذية والبيئة، مها الهاجري، أن دور القسم يتمثل في تسلّم شعبة مختبرات البيئة عينات من مياه الآبار الجوفية من مناطق متفرقة في إمارة دبي، وإجراء ما يقارب 7700 فحص باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الرائدة في مجال الفحوص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، لدعم مؤشر قياس جودة المياه الجوفية، الذي يقوم بقياس حالة المياه الجوفية ومطابقتها لمعايير وممارسات عالمية معتمدة.

مسح الآبار يهدف إلى حماية المياه الجوفية، والمحافظة عليها من التلوث والاستنزاف.